Miley Cyrus alle donne: ‘Non siete costrette a essere gay, i bravi ragazzi ci sono’

Miley Cyrus si è lasciata andare, via Instagram stories, ad alcune osservazioni che non hanno fatto troppo piacere alla comunità LGBTQ, che ha inondato la cantante statunitense di commenti poco entusiasti. Destiny Hope Cyrus, che dice di sé di essere bisessuale, ha infatti fatto notare in un video pubblicato sul suo profilo, rivolgendosi al gentil sesso, che “ci sono bravi ragazzi là fuori, non arrendetevi”, spiegando: “Non dovete essere gay, ci sono brave persone con il pisello là fuori, dovete solo trovarle”. Proseguendo, poco oltre: “Ho sempre pensato di dover essere gay perché credevo che tutti i ragazzi fossero malvagi, ma non è vero. Ci sono brave persone là fuori alle quali è capitato di avere il cazzo”.

In risposta ai commenti indignati Miley Cyrus, che ha frequentato Kaitlyn Jenner prima di dare il via alla sua relazione con Cody Simpson, ha cercato di chiarire: “Stavo parlando di merda di ragazzi che fanno schifo, ma lasciatemi chiarire, TU non SCEGLI la tua sessualità. Nasci così come sei”. Concludendo: “È sempre stata una mia priorità proteggere la comunità LGBTQ della quale faccio parte”.

Con la sua fondazione Happy Hippie Foundation la cantante fornisce sostegno non solo al mondo LGBTQ ma anche a fasce vulnerabili come giovani senza tetto. Nelle scorse settimane l’artista ha fatto sapere di essere tornata in studio di registrazione “molto ispirata”, lasciando intendere di essersi messa al lavoro su nuova musica, materiale che farebbe seguito a “Youger Now”, l’ultimo capitolo discografico di Miley Cyrus, uscito nel 2017.