Who, ‘Tommy’: l’opera rock torna a Broadway nel 2021

A più di venticinque anni di distanza dal suo debutto la rock opera “Tommy” tornerà nuovamente a Broadway nel 2021: la nuova versione, secondo quando riferito dall’edizione statunitense di Rolling Stone, sarà diretta da Des McAnuff, che a proposito del ritorno nella via dei teatri più famosa al mondo dello spettacolo ispirato al concept album degli Who uscito nel 1969 si è così espresso: “Tommy unisce il mito e lo spettacolo in un modo che si innalza. La domanda chiave per ogni musical è ‘la storia canta?’ e questa certamente lo fa”. A proposito poi del personaggio di “Tommy”, il protagonista del quarto capitolo discografico di Pete Townshend e soci, Des McAnuff ha detto:

Tommy è l’epicentro dell’antieroe. È il ragazzo che non solo rifiuta di diventare adulto come Holden Caulfield in “The Catcher In The Rye” ma rifiuta l’esistenza stessa. Si perde nell’universo mentre fissa senza fine e ossessivamente la sua immagine riflessa in uno specchio. Questo dà alla storia una potente risonanza oggi, mentre il mondo intero si guarda in uno schermo nero.

E ancora:

La storia di Tommy è fin troppo presente nel ventunesimo secolo. Infatti i tempi potrebbero finalmente aver raggiunto Tommy Walker.

Ancora non si conoscono le date esatte in cui il musical, la cui produzione è stata affidata a Hal Luftig e Patrick Catullo, sarà di scena, e anche il teatro che ospiterà “Tommy” deve ancora essere reso noto. La prima volta in cui l’opera rock ha fatto il suo ingresso in un teatro in forma di musical è stato nel 1993, dove ci è rimasta per due anni con 889 spettacoli.

Il prossimo 22 novembre la band di “Baba O'Riley” darà alle stampe il suo nuovo album “Who”, il primo in tredici anni, del quale la formazione britannica ha già anticipato alcuni estratti.