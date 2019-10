Francesco Renga, nuova versione de "L'altra metà" e duetto con Ermal Meta

"Questa estate sono andato a trovare un amico, un artista... nello studio nel quale avevamo scritto alcune delle più belle e fortunate canzoni del mio repertorio": Francesco Renga racconta così la genesi di "Normale", il suo nuovo singolo in duetto con Ermal Meta. La canzone sarà diffusa a partire dal 25 ottobre e sarà contenuta in una nuova versione digitale de "L'altra metà", album uscito lo scorso aprile.

Continua Renga: "Per Ermal la vita professionale e artistica negli ultimi anni è stata stravolta da un meritato successo... di questo si stava parlando; di quanto i nostri percorsi, sia di vita che artistici, in fondo si somigliassero tanto. Tutti e due figli di una lunga gavetta, noi due a guadagnarsi giorno per giorno ogni briciola di quanto la vita ci stava offrendo, con passione, sudore e sacrifici... Ad un certo punto Ermal mi fa ascoltare una canzone che parla di quella normalità di cui tutti e due ci sentiamo parte... quella normalità che ci rende fieri e consapevoli della fortuna che abbiamo. Quella normalità che entrambi proteggiamo e cerchiamo di non perdere mai. Quella normalità che oggi sembra quasi un difetto, in un mondo in cui tutti sognano di essere qualcosa di più, senza accorgersi probabilmente che la felicità il più delle volte ce l’abbiamo a portata di mano. Ci abbiamo lavorato insieme un po’, quasi per scherzo... poi quella normalità abbiamo deciso di cantarla"

Renga è impegnato in ‘L’altra metà Tour', in svolgimento nei teatri fino a dicembre. Queste le date:

23 Ottobre – Bergamo – Teatro Creberg

24 Ottobre – Bergamo – Teatro Creberg

26 Ottobre – Bassano Del Grappa (Vi) – Palabassano 2

28 Ottobre – Brescia – Teatro Dis_play

29 Ottobre – Brescia – Teatro Dis_play

31 Ottobre – Montecatini (Pt) – Teatro Verdi

3 Novembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica

4 Novembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica

5 Novembre – Cesena – Nuovo Teatro Carisport

7 Novembre – Ancona – Teatro Delle Muse

8 Novembre – Sanremo (Im) – Teatro Ariston

9 Novembre – Saint Vincent (Ao) – Palais

11 Novembre – Alessandria – Teatro Alessandrino

12 Novembre – Genova – Teatro Carlo Felice

13 Novembre – Grosseto – Teatro Moderno

15 Novembre – Atena Lucana (Sa) – Gran Teatro Paladianflex

16 Novembre – Avellino – Teatro Gesualdo

18 Novembre – Napoli – Teatro Augusteo

19 Novembre – Napoli – Teatro Augusteo

21 Novembre – Bari – Teatro Team

22 Novembre – Bari – Teatro Team

23 Novembre – Crotone – Pala Milone

25 Novembre – Palermo – Teatro Golden

27 Novembre – Catania – Teatro Metropolitan

28 Novembre – Marsala – Teatro Impero

3 Dicembre – Piacenza – Teatro Politeama

5 Dicembre – Varese – Teatro Openjobmetis

6 Dicembre – Trento – Auditorium Santa Chiara

7 Dicembre – Mantova – Grana Padano Theatre

9 Dicembre – Trieste – Teatro Rossetti

10 Dicembre – Bologna – Europauditorium

12 Dicembre – Torino – Teatro Colosseo

13 Dicembre – Torino – Teatro Colosseo

14 Dicembre – Parma – Teatro Regio

16 Dicembre – Biella – Teatro Odeon

17 Dicembre – Bologna – Europauditorium

19 Dicembre – Reggio Emilia – Teatro Romolo Valli

20 Dicembre – La Spezia – Teatro Civico

22 Dicembre – Sassari – Teatro Comunale

23 Dicembre – Cagliari – Fiera