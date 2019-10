Achille Lauro, il nuovo singolo "1990" arriva questa settimana

Non si è ancora spenta l'eco della partecipazione di Achille Lauro al Premio Tenco: è stato criticato sia per la sua inclusione nel tempio della canzone d'autore, sia per la sua versione di "Lontano lontano", con tanto di insulti da parte del collega Baccini.

Ma intanto il cantante e rapper torna alla sua musica, confermando l'uscita del nuovo singolo, "1990", questa volta dedicato al suono di un nuovo decennio dopo "1969". La canzone uscirà venerdì 25 ottobre, la copertina è questa che che vedete in alto e Achille Lauro la racconta così

Sono nato nel ’90. Ricordo che da bambino, e poi da adolescente, la musica che ascoltavo creava emozioni talmente forti da diventare oggi un ricordo a tratti malinconico. Erano gli anni delle boy band, la musica dance anni ‘90 dominava i dancefloor di tutto il mondo, con quel suo sound inconfondibile e quel suo spirito libero ed euforico, emblema di una giovinezza spensierata. Erano gli anni in cui sono comparsi i Daft Punk, Corona, gli Eiffel 65 e Gigi D’Agostino solo per citarne alcuni. Alla fine del 2017, dopo aver scritto “Rolls Royce” e quasi l’intero album “1969”, i ricordi d’infanzia e della mia adolescenza mi hanno portato alla mente le sonorità anni ‘90 e la musica dance

La canzone è già stata suonata durante l'attuale tour - qui la recensione della data di Roma e sotto la nostra recente videointervista dietro le quinte del Premio Tenco