Player Editori Radio, firmato l'accordo per la nascita dell'app RadioPlayer Italia

E' stato siglato oggi a Milano l'accordo tra Player Editori Radio, società che raggruppa i maggiori network radiofonici italiani, e Radioplayer Worldwide, società che farà da partner tecnologico a PER in vista del lancio di RadioPlayer Italia, app che permetterà di fruire in streaming dai dispositivi mobili, dai computer, dai sistemi in-car e in-house i contenuti delle emittenti radiofoniche italiane ai quali si aggiungeranno offerte on demand, podcast, video e contenuti offline.

“Oggi avviamo un’operazione di sistema che rafforza e tutela il bene comune Radio sul Web", ha dichiarato Lorenzo Suraci, patron di RTL 102.5 e presidente di PER: "Presto i nostri ascoltatori avranno un accesso unificato a centinaia di stazioni su tutti i device: mobile, desktop, in-car e in-house. La radio è un media potente e in constante evoluzione".

“Contiamo di lanciare al più presto l’App su tutta la filiera digitale: connected cars, smart speakers, smart watches, smart TV, speakers wifi, oltre a smartphone, tablet e pc", ha fatto eco a Suraci il direttore di PER Michele Gulinucci, "Ma i contenuti restano quelli nativi: nessuna intromissione, niente pubblicità indebita. La radio si evolve restando se stessa”.

Radioplayer Worldwide è già partner di dieci consorzi a livello internazionale in Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svizzera, oltre a Canada e Perù.