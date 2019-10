Foo Fighters, Taylor Hawkins: ascolta la title track dell’album solista ‘Get The Money’

È disponibile all’ascolto la prima anticipazione, la title track “Get The Money”, del nuovo album solista del batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, che approderà sugli scaffali dei negozi di dischi l’8 novembre prossimo. Potete ascoltare il brano del musicista statunitense e dei suoi The Coattail Riders qui sotto:

Numerosissimi gli ospiti presenti nel terzo disco di Taylor Hawkins and the Coattail Riders - la band ha pubblicato nel 2006 “Taylor Hawkins and the Coattail Riders” e nel 2010 “Red Light Fever” -, che vanno dalle seconde voci di Chrissie Hynde dei Pretenders alla chitarra di Joe Walsh dgli Eagles fino al basso di Duff McKagan dei Guns N’ Roses. Non potevano mancare poi i compagni di band Dave Grohl, già batterista dei Nirvana e frontman del gruppo di “Everlong”, anche lui presente in “Get The Money”, e Pat Smear, addetto alla chitarra dei Foos e anch’egli componente della band di Kurt Cobain. “Get The Money” è il primo lavoro di Taylor Hawkins dopo la pubblicazione dell’EP del 2016 “KOTA”. Hawkins ha all’attivo anche, oltre agli album con i Foo Fighters, un disco con i Birds of Satan e uno con i Coheed and Cambria.