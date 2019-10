Bob Dylan e Johnny Cash, la demo inedita di ‘Wanted Man’

Fa parte di “Bob Dylan (featuring Johnny Cash) - Travelin' Thru, 1967 - 1969: The Bootleg Series Vol. 15”, l'ultimo capitolo della serie “Bootleg” del cantautore di Duluth, in uscita il primo novembre prossimo: “Wanted Man”, una delle registrazioni inedite incise con Johnny Cash e incluse nella pubblicazione, può da oggi essere ascoltata. Potete sentirla qui sotto, introdotta dalle parole della cantante e compagna di vita di Johnny Cash June Carter Cash, che dà alcuni consigli ai due musicisti:

Il brano, scaturito dai viaggi musicali di Dylan a Nashville, Tennessee, degli anni 1967-1969, è stato scritto dalla voce di “Blowin’ in the Wind” per Cash perché fosse lui a cantarla. Di “Bob Dylan (featuring Johnny Cash) - Travelin' Thru, 1967 - 1969: The Bootleg Series Vol. 15” (qui tutti i dettagli) faranno parte anche, tra gli altri, i brani “Girl From the North Country” e “Mystery Train” (con Carl Perkins).