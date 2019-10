Martin Garrix, l’inno di UEFA Euro 2020 sarà suo

Sono state affidate a Martin Garrix tutte le musiche di UEFA Euro 2020: il DJ e produttore, nominato Official Music Artist, si occuperà dell’inno ufficiale del torneo e delle musiche a esso associate, come quelle che accompagneranno le squadre in campo e i temi musicali della manifestazione e delle trasmissioni tv ed essa dedicate. Martijn Gerard Garritsen l’ha annunciato sul palco dell’Amsterdam Dance Event, dove si è presentato stringendo il trofeo che riceverà il vincitore di UEFA Euro 2020, la Henri Delaunay Cup.

Per conoscere l’inno bisognerà aspettare fino alla primavera 2020, quando il brano sarà svelato per essere poi eseguito per intero per la prima volta durante la cerimonia di apertura di UEFA Euro 2020, che quest’anno celebra i suoi sessant’anni, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. “È un grande onore essere stato scelto per creare l'inno ufficiale di UEFA Euro 2020 e sono entusiasta all'idea di farlo ascoltare a tutti”, ha dichiarato a tal proposito il DJ olandese, proseguendo: “Il torneo avvicinerà più che mai i tifosi al calcio e spero che la mia canzone faccia sentire ogni cittadino europeo parte della manifestazione”. E ancora, relativamente al fatto che il prossimo anno il torneo si terrà per la prima volta in tutto il continente, con 12 città ospitanti: “Organizzare UEFA Euro 2020 in 12 città è incredibile, ma è il modo perfetto per festeggiare i 60 anni di questa grande competizione. La musica è la mia passione, ma mi piace anche il calcio, quindi è ancora più speciale per me poter realizzare l'inno di quello che sarà il più grande campionato europeo della storia”.

Sempre in ambito sportivo il DJ ha preso parte, insieme alle star k-pop EXO e CL, alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, del febbraio 2018. Qui trovate alcuni video.