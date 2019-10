Bruce Springsteen: "Non applaudite durante il mio film"

Bruce Springsteen in questi giorni è impegnato in un tour de force: non musicale, ma promozionale: sta presenziando a diverse prime e anteprime del film "Western stars", in cui l'ultimo album è eseguito per intero dal vivo - giusto ieri si è presentato a sorpresa alla proiezione a Freehold, la sua città natale. Springsteen, che della pellicola è anche regista assieme a Thom Zimny, ha usato i suoi social per un messaggio ai suoi fan: il film va vissuto come tale, e non è un concerto. In sostanza, il Boss chiede di non applaudire fino alla fine, per rispettare il ritmo e il montaggio della pellicola.

Non è la prima volta che il Boss chiede ai suoi fan di mantenere le proprie esuberanze: durante "Springsteen On Broadway", per esempio, era vietato scattare foto per tutta la durata dello spettacolo. Per queste cose ci sarà tempo e luogo, sembra dire Springsteen: ormai ha confermato più volte che il ritorno in studio e sui palchi della E Street Band è imminente.

Ecco il messaggio scritto a mano del Boss