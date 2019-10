Concerti, JP Cooper: una data alla Santeria di Milano

La voce di “September” si esibirà il prossimo 9 maggio alla Santeria di viale Toscana 31 di Milano: il concerto, al momento, è l’unico previsto in Italia per il prossimo anno da JP Cooper. I biglietti per il set del cantautore di Manchester saranno disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate dalle ore 11:00 di venerdì 25 ottobre al prezzo unico di € 22 + diritti di prevendita.

John Paul Cooper ha debuttato nel mercato del disco nel 2017 con l’album “Raised Under Grey Skies”, al momento l’unico dell’artista, facendosi conoscere con singoli come “Passport Home” e “She’s On My Mind”. Dalla pubblicazione dell’esordio in poi JP Cooper ha diffuso i brani “Cheerleader”, “Sing It with Me”, con Astrid S, e “Losing Me”, in collaborazione con Gabrielle Aplin.