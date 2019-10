Steven Wilson in concerto a Milano a settembre

Farà tappa anche in Italia la leggenda del progressive d’Oltremanica Steven Wilson nell’ambito del suo "The Future Bites Tour”: l’artista britannico andrà in scena il 23 settembre prossimo al Mediolanum Forum di Assago, poco fuori Milano, nell’unica data nella Penisola prevista da Steven Wilson. I biglietti per i live del leader dei Porcupine Tree potranno essere acquistati su TicketOne dalle ore 10.00 del 25 ottobre a partire da €45,00 + d.p..

Steven John Wilson, classe 1967, ha dato alle stampe il suo ultimo capitolo discografico, “To the Bone”, nel 2017 e si è esibito in Italia anche lo scorso mese di febbraio, a Bologna e a Bergamo. L’artista ha fatto sapere, in una nota, a proposito del "The Future Bites Tour”: