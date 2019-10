Chainsmokers, co-fondatori della startup di blockchain-ticketing YellowHeart

Tra i diversi modi per arginare il problema legato ai canali secondari di vendita di biglietti e favorire il trasferimento di titoli d’ingresso legalmente c’è l'utilizzo della tecnologia blockchain di cui si avvale la nuova startup YelloHeart, il cui scopo è aiutare gli artisti o le venue dei concerti oppure gli organizzatori di eventi a stabilire le proprie regole su come - e se - i ticket possono essere rivenduti o ceduti. Josh Katz, CEO di YellowHeart - di cui Alex Pall e Drew Taggart dei Chainsmokers sono co-fondatori, insieme al manager e al capo della Disruptor Records Adam Alpert - ha detto che la tecnologia applicata è in grado di garantire che “indipendentemente dal luogo in cui i titoli d’ingresso vengono venduti, devono rispettare delle regole […] tutte le transazioni passano attraverso YellowHeart”.