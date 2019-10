Concerti, Rkomi: dal 23 novembre il ‘Dove gli occhi non arrivano tour’

Il nuovo tour del rapper milanese a supporto dell’album “Dove gli occhi non arrivano” partirà il prossimo 23 novembre al Vox Club di Nonatola (Mo). Le date finora annunciate dei concerti di Rkomi sono quelle del 30 novembre al Viper Theatre di Firenze, del 13 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba), del New Age Club di Roncade il 21 dicembre, dell’11 gennaio al Teatro Concordia di Venaria Reale (To), di Napoli al Duel il 17 gennaio, di Roma all’Orion del 18 gennaio e quella del 25 gennaio al Fabrique di Milano.

I biglietti del “Dove gli occhi non arrivano tour” sono disponibili su Ticketone e presso i punti vendita abituali.

Rkomi, sulle tappe del tour invernale - in cui proporrà i brani del suo ultimo album e canzoni dei suoi lavori precedenti - ha detto