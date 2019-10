AVM Rotation R 2.3: il vinile si illumina di blu

Questo capolavoro dell’azienda tedesca Audio Video Manufaktur nasce equipaggiato con un braccio AVM da 10” con giunto cardanico e trasmissione a cinghia.

Il piatto è in acrilico illuminato di blu e il telaio in HDF massiccio da 60 mm, rinforzato in alluminio, sono i dettagli più riconoscibili. Chrome Silver, Nero o Argento alluminio sono le tre versioni disponibili, tutte, come è giusto aspettarsi da un giradischi di alto livello, equipaggiate con piedini regolabili in altezza, coperchio antipolvere rimovibile in acrilico montato su una base solida e acusticamente inerte e luce del piatto regolabile e commutabile.



