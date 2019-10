Kanye West, confermata l’uscita del disco ‘Jesus is king’

Una foto di un vinile blu che riporta il titolo “Jesus is king”, accompagnata dalla didascalia 25 ottobre, è stata pubblicata sui social dal rapper e produttore di Atlanta a conferma dell’arrivo sui mercati dell’ideale seguito di “Ye”. Dopo diversi rinvii - inizialmente la data di pubblicazione dell’album era fissata per il 27 settembre e poi sostituita dal 29 settembre, prima di annunciare l’uscita per il 25 ottobre - il nuovo disco di Kanye West sembra stia per vedere la luce sul serio.

Il rapper di “Yeezus” aveva reso noto l’appuntamento sui mercati con “Jesus is king” durante l’evento “Jesus Is King: A Kanye West Experience” tenutosi alla Washington University in cui Kanye West aveva spiegato di aver rimandato la pubblicazione del nuovo album per poter “farlo al meglio per tutti voi”.

Il post condiviso su Twitter che conferma la data d’uscita della nuova fatica in studio di registrazione del rapper, arriva dopo la condivisione del trailer del film che sarà presentato lo stesso giorno dell’eponimo album. Ecco il teaser di “Jesus is king”, la pellicola di Kanye West e diretta da Nick Knight che porterà sul grande schermo il “Sunday service” la messa della domenica del rapper in cui l’artista interpreta in chiave gospel la sua musica: