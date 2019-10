Danti, in uscita il nuovo singolo “Tu e D’io” con Nina Zilli e J-Ax

Il rapper, fondatore del gruppo Two Fingerz, pubblicherà il prossimo 25 ottobre una nuova canzone dal titolo “Tu e D’io” in collaborazione con Nina Zilli e J-Ax. Il singolo di Danti anticipa l’uscita dell’album “Mettere a posto”, ideale seguito di 'Special delivery' del 2016. Il cantante - all'anagrafe Daniele Lazzarin e originario di Desio, cittadina in provincia di Monza - negli ultimi anni si è dedicato alla scrittura firmando pezzi per, tra gli altri, Francesco Renga, Annalisa, J-Ax, Chiara Galiazzo e Rovazzi e ha deciso di dedicarsi sempre di più alla direzione artistica. Danti su "Tu e D'io" ha detto:

“Volevo iniziare questo percorso da direttore artistico partendo alla grande e per questo ho chiesto aiuto a due dei miei artisti preferiti oltre che due grandi amici, Ax e Nina Zilli, che hanno interpretato il brano meglio ancora di come lo immaginavo .Io credo che le canzoni siano come i vestiti, ognuno ha il suo e quando trovi chi le sa indossare e valorizzare allora scatta la magia. Io non faccio canzoni belle che possono cantare tutti, faccio vestiti giusti che stanno bene solo a chi li sa indossare”.

Ecco la grafica che accompagna il singolo: