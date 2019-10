Elio e le Storie Tese, Faso e Christian Meyer: ‘Il nostro rimpianto? Non aver fatto un tour all’estero’

Nel giugno dello scorso anno Elio e le Storie Tese hanno messo un punto all’esperienza della band demenziale capitanata da Stefano Belisari, in arte Elio, ponendo di fatto fine al gruppo nato sul finire degli anni Ottanta. A più di un anno dalla fine degli Elii, cosa manca a chi faceva parte della formazione milanese? Cosa, al contrario, non manca affatto? E cosa gli Elii avrebbero voluto fare e non hanno fatto quando ancora il gruppo era in attività? Lo abbiamo chiesto al bassista e al batterista della band, rispettivamente Faso e Christian Meyer, che si trovavano negli uffici italiani di Universal Music Group in occasione del lancio del terzo album, “Sensurrender”, del gruppo che i due musicisti condividono con Alessio Menconi, il Trio Bobo. Musica dal vivo, autogrill, hotel, tournée all’estero e quant’altro: ecco cosa ci hanno raccontato Faso e Christian Meyer ripensando agli Elii.