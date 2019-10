Anderson .Paak: ‘La musica è stata la mia opportunità di combattere’

Anderson .Paak prenderà parte alla serie di concerti di raccolta fondi di iHeart Radio raggruppati sotto la denominazione Modelo Fighting Chance Concert che avranno luogo a San Francisco, ad Atlanta e a New York. I proventi delle manifestazioni saranno devoluti all’International Rescue Committee che assiste persone in difficoltà per ragioni tanto personali quanto legate a conflitti o disastri ambientali. Intervenendo in uno dei video promozionali legati all’evento il rapper e batterista californiano ha fatto riferimento alla sua esperienza personale, raccontando qualcosa di sé: “Da persona che si è trovata in difficoltà, che non troppo tempo fa non aveva né un lavoro e né un posto da chiamare casa, so quanto sia importante che venga data un’opportunità di combattere”. Prosegue poi il musicista statunitense: “La musica è stata la mia opportunità di combattere. Ora sono grato di poter fare squadra con Modelo per dare a chi è in stato di bisogno la possibilità di dimostrare di che pasta è fatto”. E infine: “Insieme diffonderemo il nostro messaggio a supporteremo i rifugiati, i migranti e gli americani che hanno bisogno. La mia musica mi ha dato l’opportunità di aiutare gli altri che hanno uno spirito combattivo”.

L’artista di Oxnard ha dato alle stampe il suo ultimo capitolo discografico, il quarto di Anderson .Paak, “Ventura”, nel mese di aprile di quest’anno, poco dopo il passaggio in Italia del rapper nell’ambito del tour a supporto del precedente disco, “Oxnard”, quando Anderson .Paak ha portato la musica del disco sul palco del Fabrique di Milano: non c’eravamo e la nostra recensione del live la trovate qui.