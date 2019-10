Stevie Nicks, quella volta che Jimi Hendrix le ha dedicato una canzone

Stevie Nicks è stata ospite del programma radiofonico a stelle e strisce Ultimate Classic Rock Nights e nel corso dello show ha riportato alla mente il suo incontro con Jimi Hendrix, avvenuto negli anni Sessanta a San Francisco. “C’era un enorme spettacolo a San Francisco. C’erano circa venti band. C’eri tu, c’erano quindici altre band e poi c’era Jimi Hendrix”, ha ricordato la cantante dei Fleetwood Mac all’epoca impegnata in tour con Lindsey Buckingham, prima che la coppia creasse il duo Buckingham Nicks.

“Il vantaggio che hai quando fai questo è che ti troverai a lato del palco quando Jimi Hendrix sale. E lui mi ha davvero dedicato una canzone. Ha guardato verso di me e ha detto ‘questa è per te piccola’. E io ho gli ho detto qualcosa tipo ‘Sei favoloso! Sei così incredibilmente gentile e bello e suoni in un modo fantastico e grazie, Jimi!’”, ha spiegato la cantante statunitense che negli anni passati aveva sottolineato quanta influenza il leggendario chitarrista e Janis Joplin avessero avuto su di lei, raccontando di avere appreso dalla voce di “Cry Baby” “che per farcela come musicista donna in un mondo di uomini sarà dura e dovrai tenere bene la testa sulle spalle”. Da Jimi, invece, Stevie Nicks ha imparato “la grazia e l’umiltà”.