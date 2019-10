Levante, il making of di ‘Magmamemoria’

Claudia Lagona ha reso disponibile ai fan un video di qualche minuto che testimonia la realizzazione di “Magmamemoria”, l’ultimo capitolo discografico di Levante, pubblicato lo scorso 4 ottobre a circa due anni di distanza dal precedente “Nel caos di stanze stupefacenti”. “Ho bisogno di iniziare ringraziando me stessa questa volta, per essermi persa d’animo, per essermi accasciata sulle ginocchia come dopo una lunghissima corsa, per aver pianto, essere andata nel panico, aver perso totalmente la bussola”, ha scritto sui social la cantautrice di origini siciliane presentando il video, che potete vedere qui:

Levante ha appena concluso i suoi appuntamenti instore a sostegno di “Magmamemoria” in giro per la Penisola: l’artista di esibirà a supporto del suo quarto album il prossimo 23 novembre al Mediolanum Forum di Assago, nella periferia milanese. Il concerto sarà il primo per Levante nello storico palazzetto dello sport del capoluogo lombardo.