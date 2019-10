Jeff Buckley, il video della demo di ‘Sky Blue Skin’

La demo di "Sky Blue Skin", una delle rarità di Jeff Buckley resa disponibile nei mesi scorsi per i venticinque anni della pubblicazione dell’unico album pubblicato dal cantautore statunitense, scomparso poco più che trentenne nel 1997, ha ora il suo video: la clip, condivisa online un paio di giorni fa, è stata realizzata dallo studio d’animazione Temple Cache utilizzando schizzi e testi del figlio di Tim Buckley. La trovate qui sotto:

"Sky Blue Skin" è stata registrata dalla voce di “Lover, you should have come over” nel corso della sua ultima sessione di registrazione nel settembre del 1996, poco prima dunque che l’artista annegasse nelle acque del Wolf River. Il venticinquennale di “Grace” ha portato nei negozi di dischi diverse rarità, l’inedito "Strawberry Street" e quattro dischi dal vivo.