Lewis Capaldi, ecco il video di ‘Bruises’

Lewis Capaldi ha condiviso la scorsa settimana il video di “Bruises”, uno dei brani del suo esordio discografico, “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, uscito nel maggio 2019, il debutto di un artista britannico venduto più velocemente in otto anni secondo quanto riferito da l’NME. La clip vede il cantautore scozzese immerso in uno scenario desolato tra molotov e scontri tra prigionieri. Potete guardarlo qui:

Da “Divinely Uninspired to a Hellish Extent” sono stati estratti i singoli “Grace”, "Someone You Loved" e "Hold Me While You Wait". Lewis Capaldi, classe 1996, si esibirà in Italia, al Fabrique di Milano, il prossimo 30 ottobre.