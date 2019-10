Laga Gaga è tornata (di nuovo) single

Dopo la fine della relazione, lo scorso febbraio, con Christian Carino, con il quale era legata dal 2017, Lady Gaga aveva iniziato a frequentare - all'inizio di questa estate - il tecnico del suono Dan Horton: la vita sentimentale della cantante newyorchese di origini italiane ha subito però un'altra brusca battuta d'arresto.

In una story pubblicata sul suo canale ufficiale Instagram girata in occasione della festa di addio al nubilato della sua amica Nicole Tanno la cantante di "Poker Face" ha fatto sapere di essere tornata single: "Una donna che sta per sposarsi e una single", ha scritto nella didascalia a corredo del selfie con l'amica Gaga.

La cantante e Horton era stati visti in atteggiamento piuttosto intimo nel corso dell'estate a Los Angeles: benché le foto dei due pubblicati da People lasciassero pochi dubbi circa la natura del loro legame, l'ormai ex coppia non ha mai ufficializzato pubblicamente la relazione.