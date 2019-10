Queen e Adam Lambert, guarda il video di 'We Are the Champions' live al Global Citizen Festival

Sul canale YouTube ufficiale dei Queen è stata resa disponibile la ripresa in alta definizione dell'esecuzione da parte della band un tempo guidata dallo scomparso Freddie Mercury di "We Are the Champions" che la formazione oggi capitanata da Brian May e Adam Lambert ha tenuto lo scorso 28 settembre il occasione dell'edizione 2019 del Global Citizen Festival:

"Come il Live Aid nel 1985, crediamo che questo concerto verrà ricordato come una pietra miliare", ha dichiarato al proposito May: "Questo evento porterà a soluzioni pratiche per far fronte alle anomalie ambientali e sociali presenti del mondo. Global Citizen è un'organizzazione che ha già spostato le montagne. Speriamo che questo concerto sia l'inizio di una nuova era in cui, alla fine, tutte le creature sulla Terra ne trarranno beneficio".

Dello show dei Queen, tenuto poco meno di un mese fa a Central Park, a New York, davanti a oltre sessantamila persone, era già stato resa disponibile la clip live di un altro dei brani presenti nella scaletta della serata, "Bohemian Rhapsody":

I Queen e Adam Lambert sono attesi in Italia il prossimo 24 maggio per la prima data della tranche di date in Europa previste dal Rhapsody Tour nel 2020: la serie di eventi, il cui termine è stato fissato al momento per il primo luglio del prossimo anno a Copenhagen, in Danimarca, potrebbe segnare - stando a quanto dichiarato da Brian May lo scorso maggio - la fine delle attività dal vivo del gruppo.