Mark Tremonti: 'I 'biglietti vip' servono per sopravvivere senza vendere dischi'

Li chiamano vip package, o vip ticket, e - pratica consolidata ormai anche in Italia - non sono semplici biglietti per accedere a un concerto: a un possessore di un tagliando del genere vengono accordati - dietro ovviamente il pagamento di una cifra che può nei casi più estremi può decuplicare il prezzo del biglietto standard - privilegi non concessi agli altri spettatori, come posti riservati, open bar, parcheggio in prossimità dell'entrata della venue, memorabilia assortiti e, dulcis in fundo, l'incontro con la star della serata per l'autografo e il selfie di rito.

Formule del genere sono ormai utilizzate dalla quasi totalità degli artisti di alto livello, all'estero come nel nostro paese, e secondo il chitarrista degli Alter Bridge Mark Tremonti non sarebbero un mezzuccio appannaggio delle star per massimizzare i profitti della propria attività live ma, in buona parte dei casi, una necessità diventata indispensabile che permette a gruppi e cantanti di sbarcare il lunario nonostante la pesantissima contrazione delle vendite discografiche verificatasi negli ultimi anni.

"L'industria discografica cambia di giorno in giorno, e certe band per sopravvivere senza le vendite di album e singoli sono costrette a organizzare meet and greet", ha spiegato Tremonti ad Aquarian Weekly. "A me piace incontrare i fan", ha aggiunto il chitarrista: "Oggi i gruppi sono molto più vicini ai propri ammiratori: non è più come in passato, quando nessuno poteva avventurarsi nel backstage. Noi conosciamo molto bene i nostri fan: alcuni li vediamo qualche dozzina di volte durante un tour. Quando vedi in giro facce conosciute, ti senti più a tuo agio. Poi alcuni diventano amici, ed è bello vedere gli amici di tanto in tanto. Ci sono dei nostri fan che si sono conosciuti ai nostri concerti e poi si sono sposati. Alcuni hanno girato il mondo per venirci a vedere dal vivo".