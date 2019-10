All That Remains, ancora aperte le indagini sulla morte di Oli Herbert

Secondo quanto riferito dalla testata locale Hartford Courant, la polizia americana non avrebbe ancora chiuso il fascicolo riguardante la morte di Oli Herbert, cofondatore degli All That Remains scomparso esattamente un anno fa all'età di 44 anni in circostanze mai del tutto chiarite: le autorità di Hartford, nel Connecticut, hanno disposto il sequestro dei registri telefonici e telematici della vedova del musicista, Elizabeth Herbert, indicata nel testamento dello scomparso sodale di Philip Labonte come sua unica erede. Gli investigatori, inoltre, starebbero compiendo analisi sulle volontà di Herbert, sottoscritte appena una settimana prima della sua scomparsa, dove è menzionata una polizza vita la cui beneficiaria sarebbe - ovviamente - la vedova.

Come riferisce Blabbermouth tra la donna e i colleghi e i familiari dell'ormai defunto marito non è mai corso buon sangue. Prima ancora che Elizabeth intentasse cause alla band di "A War You Cannot Win" reclamando presunti proventi a lei spettanti in quanto erede dell'ex compagno di gruppo, il frontman degli All That Remains Phil Labonte si espresse molto duramente nei confronti della donna definendola "una spazzatura di essere umano" e bandendola dagli show della sua band: "Ho un'idea di come sia andata [la morte di Oli], ma non ve la dirò", dichiarò qualche mese fa il frontman a proposito della vicenda, "E' in corso un'indagine della polizia di stato".