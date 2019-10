I Kasabian sono pronti al ritorno?

Che, dopo la parentesi solista di Serge Pizzorno, i Kasabian siano pronti a tornare a segnalarsi all'attenzione del pubblico con un nuovo disco o nuove iniziative dal vivo? Sugli account social ufficiale della band di Leicester è apparso nella mattinata di oggi, sabato 19 ottobre, un nuovo, criptico messaggio, composto da una grafica inedita e dalla parola "solstice", in italiano "solstizio".

Il gruppo, ovviamente, non ha fornito alcun dettagli in merito. L'indicazione potrebbe riferirsi al prossimo solstizio, il 22 dicembre, come data scelta per svelare il proprio prossimo progetto, o a "Kasabian: Summer Solstice", il grande evento dal vivo tenuto dalla formazione guidata da Tom Meighan e Serge Pizzorno nella propria città d'origine il 21 giugno del 2014 da quale è stato tratto l'omonimo film-concerto pubblicato in home video il 17 novembre dello stesso anno.

All'inizio dello scorso mese di agosto, sempre per mezzo dei propri canali social ufficiali, il gruppo aveva fatto sapere di essere al lavoro sul proprio settimo album di inediti in studio, per il quale Pizzorno - in quei giorni impegnato a promuovere il proprio progetto solista "The S.L.P." - aveva dichiarato di avere comunque materiale inedito nel cassetto già dal maggio precedente: