UK, a dicembre all'asta una chitarra autografata da McCartney, Gilmour, Page, Clapton e altri

Più che una chitarra con sopra alcune firme, pare registro della storia del rock. La Gardiner Houlgate di Bath, il prossimo 11 dicembre, metterà all'incanto uno strumento autografato da Paul McCartney, Robert Plant, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Steve Winwood, Mark Knopfler, Pete Townshend, Brian Wilson, Albert Lee, il già chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour, Joe Brown, Richard Thompson, Tony Iommi, Jeff Lynn, John Paul Jones e molti altri.

La vendita del super-cimelio è stata organizzata per raccogliere fondi da devolvere a Jerry Donahue, già in forze nelle leggende folk britanniche Fotheringay e Fairport Convention nonché apprezzato turnista in passato al servizio di - tra gli altri - Elton John, Roy Orbison e Beach Boys - colpito nell'estate del 2016 da un devastante ictus che lo sta costringendo a dispendiosi programmi di assistenza medica.

"Tutto è cominciato quando ho ricevuto una chiamata da Matt Worley, chitarrista amico intimo di Jerry", ha spiegato Dave Pegg, che con Donahue aveva militato nei Fairport Convention: "Aveva comprato una delle chitarre di Jerry [una Vintage V58JD] con l'idea di farla firmare a qualche grande star e di rivenderla per raccogliere soldi per lui. All'inizio abbiamo chiesto solo a qualcuno poi, con l'aiuto di Tony Kelsey, siamo riusciti ad arrivare a Steve Winwood e Robert Plant. A quel punto si è sparsa la voce e alcune deipiù grandi nomi del rock si sono mossi per autografare la chitarra e rendere il proprio omaggio a Jerry".

Maggiori informazioni riguardo la vendita sono disponibili a questo indirizzo.