Quando i Rolling Stones erano bravi ragazzi: foto inedite

Niente sesso e droga, ma solo rock'n'roll. Il gruppo di Mick Jagger e Keith Richards, che - specie agli esordi - la stampa mainstream era solita dipingere come contraltare trasgressivo dei più morigerati e raccomandabili Beatles, era tutto meno che una pattuglia di impenitenti edonisti dediti agli eccessi tipici delle rockstar: a svelarlo - riferisce il Sun - è Gus Coral, fotografo che seguì i Rolling Stones in studio e in tour nel 1963, quando la carriera del gruppo di "Brown Sugar" era appena all'inizio.

"Li vedevo per quello che erano, cioè ragazzi normali", ha spiegato l'oggi ottantaduenne Coral: "Erano musicisti già molto dotati, ma all'epoca non c'era l'atmosfera rock'n'roll: stavano semplicemente fancendo il loro lavoro cercando di sfondare. Non bevevano né facevano altre cose del genere, erano assolutamente retti".

Mick Jagger, foto inedita 1

Mick Jagger, foto inedita 2

Rolling Stones, foto inedita 3

Rolling Stones, foto inedita 4



"Non andavano in giro a fare gli scemi, si prendevano molto sul serio, soprattutto in studio di registrazione", ha proseguito Coral: "Vedevano le session in studio come un lavoro da fare, e basta. All'epoca non potevo assolutamente immaginare che sarebbero diventati così grandi".

"Mick era davvero un bravo ragazzo, tutti lo erano", ha concluso il fotografo: "La foto con loro che raccolgono i soldi per pagarsi la corsa in taxi li mostra per come erano allora. Non erano miliardari. Uno di loro non aveva abbastanza soldi e sono stati costretti a raccoglierne altri. A quei tempi, per loro, andava così...".