Strokes, Julian Casablancas parlerà di fascismo all'università

Il frontman e leader degli Strokes Julian Casablancas è atteso il prossimo 24 ottobre presso la McMaster University di Hamilton, in Canada, per un seminario congiunto con lo studioso Henry Giroux sul tema "La minaccia incombente della politica fascista": come riferito dalla pagina dedicata all'evento dello stesso ateneo, il seminario sarà incentrato sugli argomenti affrontati dal saggi di Giroux "The Terror of the Unforeseen", per il quale la voce di "Last Nite" ha firmato la prefazione. Come si legge nella presentazione dell'incontro, "discussione si concentrerà su ciò che viene chiamata 'rinascita della politica fascista' nell'era della presidenza di Donald Trump, comprese le cause sottostanti che hanno prodotto il regime nazionalista bianco reazionario di Trump, e su come il linguaggio dell'odio, del nativismo e del razzismo si sia accoppiato con l'attacco al dissenso, all'uguaglianza e al contratto sociale, producendo una cultura della paura, dell'ultra-nazionalismo, della supremazia bianca, del terrorismo di stato e di una politica di disponibilità".

Giroux e Casablancas, dal canto loro, spiegheranno che "in questo contesto consumista e suprematista, la retorica di Trump eviti la ragione e i principi democratici a favore della politica fascista che è in guerra con ogni possibile nozione di democrazia. E' fondamentale rendere l'educazione centrale nella politica. In un momento di crescente tirannia, è necessario - attraverso proteste, scioperi e istruzione - sviluppare un massiccio movimento sociale che unisca i vari modi di resistenza per illuminare e promuovere un lotta sistemica per una democrazia radicale".

I dettagli dell'evento sono disponibili a questo indirizzo.