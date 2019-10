Bruce Springsteen: ''Western Stars'? Una riflessione sull'amore. E...'

Bruce Springsteen è intervenuto personalmente alla presentazione del suo film "Western Stars" al Festival del Cinema di Londra: parlando alla platea del lavoro - in programma anche al Roma Film Festival, inaugurato lo scorso giovedì, 17 ottobre, nella Capitale - il Boss si è abbandonato a riflessioni non solo relativa al suo recente impegno sul grande schermo ma anche - più in generale - sulla sua carriera e sul mestiere dell'artista. Ecco, di seguito, gli stralchi più significativi del suo intervento, così come riferiti dal New Musical Express:

Sul film "Western Stars":

"E' stato molto divertente perché sono stato costretto a rientrare nelle canzoni del disco, per cercare di comprendere più profondamente di cosa stessero parlando. Cosa stavo davvero cercando di scrivere? Stavo lavorando a una riflessione sul rapporto tra uomini e donne, sull'amore e sulle difficoltà dell'amore, e su come ci si trasformi da essere un singolo individuo in un titolare di una vita piena di persone, famiglia, amici ed esperienze comuni. E' un viaggio che tutti devono fare. Così il film è stato uno studio su come si compia quel viaggio, e i brani parlati finiscono per essere appunto queste riflessioni, queste piccole poesie portano le persone a una comprensione più profonda della musica"

Sul processo di scrittura:

"Quando scrivo come personaggio di una canzone, in altre parole, sto scrivendo dei racconti... E' un modo per esporre la tua vita interiore e le tue lotte, scrivendo - però - i dettagli della vita di qualcun altro. Quando scrivo tendo a farlo in modo davvero cinematografico, sia che si tratti di 'Nebraska' o 'The Ghost of Tom Joad', o ancora di 'Devils & Dust'. Quelli sono tutti album di racconti, sono dei piccoli film che che ho scritto prima di realizzare questo"

Sulle paure che accompagnano il processo di scrittura:

"Quando inizio, spero solo di poter scrivere qualcosa di nuovo. Penso sempre di non riuscire a scrivere mai più. Perché non la puoi spiegare, la scrittura. La scrittura è un mistero. Qualsiasi cosa creativa rimane un mistero. Pensi spesso 'non ho idee'. Posso restare per un anno senza avere idee o ispirazione, e poi all'improvviso arriva qualcosa. Trovi un'altra vena nella tua mente creativa alla quale puoi attingere. Per questo disco ["Western Stars"] è stato il sud della California, Burt Bacharach, Jimmy Webb..."

Sui suoi (numerosi) recenti impegni: