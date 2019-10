Gang Starr: dopo 16 anni esce un nuovo album

I Gang Starr dopo 16 anni di lunga attesa stanno tornando, infatti l’1 novembre verrà pubblicato il nuovo album “One of the Best Yet”. Il primo disco, dalla morte a causa di un tumore, nel 2010, di Guru, il componente, con Dj Premier, del duo hip-hop di New York.

Oltre ad alcune rime inedite di Guru, l’album si giova, tra gli altri, dei contributi di Q-Tip degli A Tribe Called Quest, Talib Kweli, Royce Da 5’9″ e Ne-Yo. Vi partecipa anche J. Cole in "Family and Loyalty", che i Gang Starr hanno pubblicato la scorsa estate.

Premier, molto soddisfatto, dichiara:

“Non ho mai perso la fede né ho vacillato. L'ho sentito ancora dentro di me, è successo solo nove anni dopo (la morte di Guru). Vogliamo le cose e le vogliamo subito, ma io sono un ragazzo paziente. Sono rimasto e ho continuato a crederci”.

Durante le registrazioni, si dice che Premier abbia tenuto vicino le ceneri di Guru per trarne ispirazione, l'urna era infatti in cima alla sua console in studio. Dice ancora Premier:

“Questo album significa tutto per me. È una continuazione di ciò che non ho mai voluto finire. È un posto a me estraneo e molto emozionante... Ma più di tutto, sono molto felice di fare nuovamente musica con Guru."

Tracklist:

01. The Sure Shot (Intro)

02. Lights Out (feat. M.O.P.)

03. Bad Name

04. Hit Man (feat. Q-Tip)

05. What’s Real (feat. Group Home and Royce Da 5’9″)

06. Keith Casim Elam (Interlude)

07. From a Distance (feat. Jeru the Damaja)

08. Family and Loyatly (feat. J. Cole)

09. Get Together (feat. Ne-Yo and Nitty Scott)

10. NYGz/GS 183rd (Interlude)

11. So Many Rappers

12. Business of Art (feat. Talib Kweli)

13. Bring It Back Here

14. One of the Best Yet (Big Shug Interlude)

15. Take Flight (Militia Pt. 4) (feat. Big Shug and Freddie Foxxx)

16. Bless the Mic