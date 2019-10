Liam Payne pubblica il suo primo album solista

Il componente degli One Direction Liam Payne ha annunciato che il prossimo 6 dicembre pubblicherà il suo primo album, “LP1”.

Il disco sarà composto da dieci brani inediti, oltre a sette canzoni già pubblicate tra le quali, "Strip That Down" con Quavo e il suo ultimo singolo, "Stack It Up” che vede la partecipazione del rapper a stelle e strisce A Boogie Wit da Hoodie. Per questo suo primo disco Payne ha collaborato con produttori e autori quali Ed Sheeran, Ryan Tedder e Zedd.

In un comunicato il 26enne musicista britannico dichiara:

“Ho avuto tante esperienze straordinarie negli ultimi anni che ho usato come ispirazione per questo disco, è stato un vero lavoro d'amore. Ho lavorato in studio con alcune persone incredibilmente talentuose per produrre un album che mi rappresenti davvero e di cui sono molto orgoglioso”.

Tracklist:

"Stack It Up" (feat. A Boogie Wit da Hoodie)

2. "Remember"

3. "Heart Meet Break"

4. "Hips Don’t Lie"

5. "Tell Your Friends"

6. "Say It All"

7. "Rude Hours"

8. "Live Forever" (con Cheat Codes)

9. "Weekend"

10. "Both Ways"

11. "Strip That Down" (feat. Quavo)

12. "For You" (Fifty Shades Freed) (con Rita Ora)

13. "Familiar" (con J Balvin)

14. "Polaroid" (con Jonas Blue & Lennon Stella)

15. "Get Low" (con Zedd)

16. "Bedroom Floor"

17. "All I Want (for Christmas)"​