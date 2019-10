Prince: pubblicata la demo acustica di "I Feel for You" - ASCOLTA

La Prince Estate, la società che cura l’eredità del musicista di Minneapolis scomparso all’età di 57 anni il 21 aprile 2016, ha pubblicato una demo acustica del brano del 1979, "I Feel for You".

La canzone intende celebrare il quarantesimo anniversario della pubblicazione del secondo omonimo album di Prince, uscito il 19 ottobre 1979. Una dichiarazione dice che il brano in acustico, "cattura un Prince ventenne in un momento crudo e intimo". Si pensa che la canzone sia stata registrata nell'inverno 1978-1979.

Parlando della scoperta, l'archivista Michael Howe ha dichiarato:

“Sono rimasto senza parole. Qui c’è un Prince ventenne che pensa ad alta voce e si fa strada nella canzone. E’ possibile sentire il suo incredibile talento risplendere sulla chitarra acustica, che non è qualcosa che in genere ha messo in mostra e la sua voce è sorprendentemente eccezionale”.

La canzone viene pubblicata come singolo con due tracce: la demo sul lato A e la registrazione in studio originale sul lato B. La registrazione è disponibile per l'acquisto sul sito web di Prince.

Il brano divenne un successo qualche anno dopo la sua uscita, nel 1984, grazie a una cover di Chaka Khan. La sua versione con il rapper Melle Mel si aggiudicò due Grammy.