Pacifico e 'La settimana pacifica' in concerto

Il cantautore milanese Luigi De Crescenzo in arte Pacifico annuncia "La settimana pacifica", un ciclo di sette concerti che avrà sette ospiti sul palco, al Teatro Filodrammatici di Milano dal 2 all'8 dicembre.

Questo l’elenco degli ospiti che interverranno: Malika Ayane (2 dicembre), Samuele Bersani (3 dicembre), Francesco De Gregori (5 dicembre), Giuliano Sangiorgi (6 dicembre), Francesco Bianconi (7 dicembre) e Neri Marcorè (8 dicembre). Nella serata del 4 dicembre è previsto un ospite a sorpresa.

Dichiara Pacifico:

“Dal 2 all'8 dicembre 2019. Sette giorni al Teatro Filodrammatici, il piccolo ma inarrestabile cuore di Milano. Sette miei concerti, le canzoni pescate da tutti i miei dischi. Sette magnifici ospiti. Uno a sorpresa, ma potete venire a scatola chiusa, sarà una serata grande al pari delle altre”.

I biglietti per i concerti di ‘La Settimana Pacifica’ sono disponibili in prevendita su Vivaticket e nei punti vendita abituali. E’ possibile acquistare anche abbonamenti per le serate da 3 (80 euro + prevendita) e 7 concerti (190 euro + prevendita) chiamando il numero 0236727550 (da lunedì a venerdì dalle ore 13:00 alle 16:00) oppure recandosi presso la biglietteria del teatro (operativa in via Filodrammatici 1 - galleria pedonale da lunedì a venerdì dalle ore 16:00 alle 19:00).