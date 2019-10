Bruce Springsteen pubblica un bootleg del 1999

Inarrestabile, Bruce Springsteen continua a pubblicare con cadenza mensile il bootleg di un suo concerto spaziando nei suoi quasi cinquanta anni di attività live. L’esibizione del mese di ottobre 2019 riguarda la riproposizione dello spettacolo tenuto il 23 ottobre 1999 allo Staples Center di Los Angeles (California) nell’ambito del ‘Reunion Tour’ con la E Street Band.

Questa uscita è testimonianza del quarto dei quattro concerti tenuti dal Boss allo Staples Center. Il primo dei quali, il 17 ottobre, fu anche lo spettacolo che inaugurò l’arena della città californiana. Curiosamente, da quel 23 ottobre, Bruce Springsteen non si è più esibito allo Staples Center.

Essendo Los Angeles la capitale dello spettacolo, al concerto erano presenti alcune stelle del cinema. La leggenda narra che una di queste, l'attore Ed Norton, noto fan, aveva incontrato Bruce nel backstage e gli aveva fatto tre precise richieste: "Incident on 57th Street", "For You" e "The Promise". Tutte puntualmente soddisfatte.

Springsteen non nascose che la nuova arena a lui non piaceva per niente. Dalle sky-box multi-livello - "troppe, e troppo basse" - e il loro effetto biforcante - "l'idea è che devi uscire dalla tua stanza per vedere uno spettacolo rock". A Springsteen non piaceva nemmeno la pressione dell'acqua nel suo camerino e disse che se avesse investito così tanto in un'arena, si dovrebbe almeno essere in grado di fare una doccia decente.

Come riporta Backstreets.com, a Springsteen non andava neppure il nome della nuovissima venue. "Ho cercato il signor Staples", disse Springsteen, cercando nei libri di storia se esistesse un governatore o un sindaco Staples. "Alla fine qualcuno disse: 'No... è solo un'azienda... continuando nella tendenza della denominazione aziendale dello spazio pubblico... un qualcosa a cui ci si deve abituare." Forse questi sono alcuni dei motivi per i quali non si esibì mai più allo Staples Center, chissà.

Nonostante ciò, la sera del 23 ottobre allo Staples Center di Los Angeles fu una delle migliori esibizioni dell’intero tour. Venne proposta "Incident on 57th Street" che mancava in scaletta dal 1980 e chiuse il live con "Blinded By the Light", che non veniva suonata dal 1976. Un’altra particolarità dell’esibizione è la mancata proposizione di alcun brano tratto dall’album “Born in the U.S.A.”

Setlist: