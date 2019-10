Chi è Tones and I: la storia della sua 'Dance Monkey'. Video

Il fenomeno Tones and I conquista anche l'Italia: la sua "Dance Monkey" ha scalato le classifiche di vendita raggiungendo la prima posizione tra i singoli, imponendosi anche nelle radio. La cantante australiana sta tagliando simili traguardi - oltre che nel suo paese - anche in Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Svezia, Svizzera e Regno Unito: un successo arrivato lentamente, piano piano, considerando che la canzone è uscita ufficialmente lo scorso maggio - ed è stata inclusa lo scorso agosto nel disco d'esordio di Tones and I, l'Ep "The kids are coming".

19 anni, originaria della penisola australiana di Mornington, Toni Watson - questo il vero nome della cantante - ha imparato a suonare la tastiera e la batteria elettronica ai tempi del liceo, cominciando subito ad esibirsi nei locali della zona in cui viveva e anche per le strade, come busker. Il suo singolo d'esordio è uscito all'inizio dell'anno: è "Johnny run away". Il pezzo è stato immediatamente seguito da "Dance monkey", la hit che ha catapultato Tones and I fuori dai confini dell'Australia.

"Ho scritto questa canzone per parlare della mia esperienza come musicista di strada. Ho scritto questa canzone per le persone dell'ostello di Byron Bay in modo che tutti potessimo ballarla".

Frutto della collaborazione con il produttore australiano Konstantin Kersting, la canzone - racconta Tones and I - racconta proprio di quando si esibiva per le strade di Byron Bay, dove si trasferì per provare ad avere successo come busker:

E pensare che il manager non era così entusiasta di "Dance monkey":

"Diceva che non avrebbe avuto lo stesso successo di 'Johnny run away'. Invece all'improvviso è diventato il mio più grande successo. Ma non l'ho scritta pensando alle radio".

Tones and I arriverà in Europa il prossimo mese, ma solamente per due date: entrambe in Germania, una a Berlino e l'altra a Colonia.