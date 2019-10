Achille Lauro omaggia Britney Spears: guarda

Achille Lauro omaggia Britney Spears. L'artista romano ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali la copertina del primo singolo estratto dal suo nuovo progetto discografico, "1990", in uscita venerdì prossimo, 25 ottobre. L'immagine immortala Lauro disteso su un letto con le lenzuola rosa, mentre con una mano tiene la cornetta del telefono appoggiata all'orecchio e con l'altra stringe due peluches. La foto richiama lo scatto che David LaChapelle realizzò nel 1999 per la celebre copertina del numero 810 di Rolling Stone, con protagonista la cantante, all'epoca astro nascente del "nuovo" pop mondiale (con "...Baby one more time" aveva conquistato la vetta delle classifiche di tutto il mondo, vendendo più di 10 milioni di copie). Ecco le due immagini a confronto:

"Dentro ci saranno poesia, maledizione, pop e pop star, grunge e sentimento. Un mix fra Britney Spears e Marilyn Manson che si fondono e diventano Achille Lauro e Boss Doms", ha detto Lauro a Rockol, anticipando quello che sarà l'ideale seguito di "1969" e di "Rolls Royce".