Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: il boom della discografia USA

La Recording Industry Association of America (RIAA), l'associazione di categoria dei discografici statunitensi, ha dato una bella botta di speranza al settore: secondo gli analisti della RIAA il 2019 si chiuderà con un volume d'affari complessivo per la discografia USA quasi superiore ai 10 miliardi di dollari, un risultato che il comparto non segnava da almeno 12 anni. Ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

