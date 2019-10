I Wanna Rock: Stranglers

Nell’autunno del 1981 gli Stranglers pubblicavano “La Folie”, il loro sesto LP: in pochi anni il punk della cui prima ondata avevano fatto parte era praticamente alle spalle. Il secondo singolo tratto dall’album era l’indimenticabile “Golden Brown”, pubblicato in versione 7” e che condusse la band alla posizione in classifica più alta mai raggiunta in carriera – la numero 2 – aiutato dall’inatteso supporto della BBC, nonostante secondo molti il testo parlasse velatamente di eroina. Celebre, in proposito, la posizione della band, che paragonò il testo del brano veniva paragonato ai famosi test di Rorschach: qualsiasi ascoltatore era libero di darne la propria libera interpretazione...

