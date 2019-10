I Wanna Rock: Kinks

Vedeva la luce il 28 ottobre 1966 una delle punte di diamante del pop britannico: “”Face to Face, quarto LP dei Kinks. L’album era stato preceduto dal singolo ‘Sunny Afternoon’, ennesimo capolavoro firmato Ray Davies: il frontman della band diede inizio proprio con questo album ad una crescita personale come autore di brani che lo innalzò al livello di altri grandi del suo tempo del calibro di Pete Townshend degli Who e di John Lennon, distinguendosi soprattutto per la graffiante ironia delle sue liriche e per melodie raffinate ma a presa rapida.

I KINKS SONO I PROTAGONISTI DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK