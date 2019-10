I Wanna Rock: Stolt/Anderson

Oggi, 25 ottobre, è il compleanno di Jon Anderson, voce storica degli Yes e grande musicista. Tra le sue “escursioni” all’esterno della storica band merita una menzione speciale la collaborazione che con Roine Stolt, altro polistrumentista di pregio, nel 2016 diede un grande frutto: “The invention of knowledge”, un ottimo ritorno al prog rock che entrò facilmente in classifica in tutta Europa anche grazie all’accoglienza speciale riservata al progetto da legioni di fans degli Yes...

