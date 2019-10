I wanna rock Them

Nell’ottobre del 1964 i Them entravano in studio con il leggendario producer Bert Berns per incidere il loro secondo singolo, ‘Baby Please Don’t Go’ (con un ‘Gloria’ destinato a grande fortuna come b-side). Van Morrison e soci si erano innamorati del classico del Delta Blues reso famoso nel 1935 da Big Joe Williams quando si erano ritrovati tra le mani un 45 giri di John Lee Hooker originariamente registrato con lo pseudonimo di Texas Slim. I Them furono assistiti in studio da un imberbe Jimmy Page, ma il suo ruolo nella session di registrazione non è mai stato del tutto chiarito.

