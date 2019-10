I Wanna Rock: The The

Nell’ottobre 1983 viene pubblicato “Soul mining” dei The The, trainato dal singolo “Uncertain smile”. E’ un album che viene considerato tra quelli in grado di traghettare il pop rock degli anni ‘80 verso nuove sonorità, gettando le basi del Brit Pop degli anni ‘90. I The The rimangono una figura di culto soprattutto nel natio Regno Unito, grazie all’eclettismo di colui che ne è stato l’anima, il cuore e il cervello dietro la facciata e il nome – Matt Johnson.

