I Wanna Rock: Mott the Hoople

Dieci anni fa, nell’ottobre 2009, i Mott the Hoople si riunivano per cinque imperdibili concerti all’Hammersmith Apollo di Londra. La parte del leone durante i bis non poteva che essere riservata a “All the Young Dudes”, la canzone che nel 1972 aveva segnato la rinascita e il trionfo definitivo della band. Sotto la guida esperta in studio di David Bowie, che ne aveva scongiurato lo scioglimento, i Mott The Hoople si erano sottoposti ad un cambio di immagine, stile e suono che li avrebbe condotti alla popolarità mondiale e imperitura proprio con questo pezzo.

I MOTT DI HOOPLE SONO I PROTAGONISTI DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK