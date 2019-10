Nick Cave in concerto a Milano e a Roma a giugno

Nick Cave e i suoi Bad Seeds, freschi della loro ultima fatica discografica “Ghosteen” (leggi qui la nostra recensione), si esibiranno al Mediolanum Forum di Assago, nella periferia di Milano, il prossimo 9 giugno, e alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma l’11 giugno. I due concerti sono, al momento, le uniche tappe previste in Italia dal cantautore australiano nell’ambito della branca nel Vecchio Continente del tour.

I biglietti per i due concerti saranno disponibili a partire dalle 10 di venerdì 25 ottobre su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

L’ultima volta che la voce di “Red Right Hand” è andata in scena nella Penisola è stata nell’estate del 2018, quando l’artista si è esibito al Lucca Summer Festival subito dopo i live invernali del tour, in quel caso a supporto di “Skeleton Tree”, il sedicesimo album in studio di Nick Cave e soci. Potete leggere qui la nostra recensione del concerto al Forum di Assago del novembre 2017.