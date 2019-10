Marilyn Manson, ecco il nuovo singolo ‘God’s Gonna Cut You Down’

Anche Marilyn Manson ha firmato una sua versione del traditional a stelle e strisce “God’s Gonna Cut You Down”, già fatto proprio negli anni da artisti come Johnny Cash ed Elvis: il brano, accompagnato dal suo video, è l’ultimo singolo – già suonato dal vivo dal Reverendo - immesso nel mercato da Brian Warner, che nel 2017 ha dato alle stampe il suo ultimo capitolo discografico “Heaven Upside Down”.

Il video, in bianco e nero, di “God’s Gonna Cut You Down” è diretto da Tim Mattia, già al lavoro con Manson per la clip di “Hey, Cruel World”, ed è ambientato nel deserto. Potete guardarlo qui:

Secondo quanto recentemente dichiarato dalla voce di “The Beautiful People” l’artista sarebbe al lavoro sull’ideale seguito di “Heaven Upside Down”: la scorsa estate Manson ha raccontato di avere già pronte sei canzoni per il suo prossimo disco, pur senza svelare troppe anticipazioni. Se non che si tratterebbe di “una sorta di museo delle cere dei miei pensieri, uno studio della camera degli orrori che c’è nella mia testa”, e ancora “un diverso tipo di apocalisse per ogni persona che ascolterà il disco”.