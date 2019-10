Tekashi 6ix9ine, in arrivo il documentario 'SuperVillain'

La controllata della CBS Showtime trasmetterà prossimamente un documentario dedicato a Tekashi 6ix9ine intitolato "SuperVillain" (approssimativamente traducibile in italiano con "Supercattivo"): il lavoro, che raggiungerà i piccoli schermi americani in data ancora da definire, è stato prodotto da Imagine Documentaries, Lightbox e dall'edizione americana di Rolling Stone. L'approfondimento è stato basato sull'inchiesta relativa alla carriera e alle vicende giudiziarie di Daniel Hernandez firmata da Stephen Witt - e pubblicata lo scorso gennaio dalla stessa testata fondata da Jann Wenner nel 1967 - intitolata "The Rise and Fall of a Hip-Hop Supervillain".

Tekashi 6ix9ine è attualmente sotto processo per associazione a delinquere e traffico d'armi: dopo aver accettato di collaborare con la giustizia statunitense, il rapper - grazie alle sue testimonianze - ha fatto condannare due membri della gang alla quale era affiliato, la Nine Trey, "filiale" della più potente e famigerata Blood, fondata a Los Angeles negli anni Settanta.

In attesa della sentenza, che potrebbe condannarlo a una pena detentiva di oltre trent'anni di carcere, il rapper ha firmato un contratto discografico del valore di 10 milioni di dollari: secondo le prime indiscrezioni riferite da TMZ e da Billboard USA, l'accordo prevederebbe la pubblicazione di due album, uno in lingua inglese e uno in spagnolo.