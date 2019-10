Ludovico Einaudi chiude la stagione degli Apple Music Live

Ludovico Einaudi sarà l'ultimo artista per il 2019 ad esibirsi per Apple Music Live, la serie di performance organizzate dalla piattaforma streaming di Apple in Piazza Liberty a Milano a partire dallo scorso marzo. E' la seconda performance di ottobre, dopo quella di Ultimo dello scorso 10 ottobre, e arriva dopo quelle di Marco Mengoni, Gazelle, i pianisti di Piano City, Daniele Silvestri, Gemitaiz & Madman

Ludovico Einaudi ha da poco pubbblicato l'ultimo capitolo del progetto "Seven Days Walking" - sette album, uno al mese, da marzo in poi. La sua performance sarà resa disponibile in streaming su Apple Music nelle prossime settimane. Il live inizierà alle 21:00, e si potrà accedere all’anfiteatro di piazza Liberty a partire dalle 20:00 fino alle 20:30: È possibile registrarsi per gli ingressi fino al 19 ottobre 2019 alle 10 a questo indirizzo