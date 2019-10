Coldplay, due deduzioni sugli indizi per il nuovo album

Il poster che ritrae in chiave retrò la band di Chris Martin apparso ieri - e subito fatto scomparire - per le strade di San Paolo, in Brasile, è ricomparso oggi sui muri di alcune metropoli europee come Berlino, Madrid e Monaco di Baviera, oltre che in altre città in tutto il mondo come Hong Kong e Sydney. L'immagine non presenta modifiche rispetto alla prima apparsa nella megalopoli carica qualche ora fa, che ritrae i Coldplay - in un bianco e nero seppiato - posare in abiti d'epoca accando (grazie a un fotomontaggio) al filosofo Friedrich Nietzsche, con - a corredare la grafica - l'indicazione "22 novembre 1919".

L'immagine, ovviamente artefatta, presenta una marchiana discrepanza temporale, non è dato sapere se voluta o meno: anche avendo a disposizione una macchina del tempo, sarebbe stato comunque impossibile farsi fotografare con Nietzsche nel 1919, essendo l'autore di "Ecce Homo" morto nove anni prima, il 25 agosto del 1900. La stessa data indicata dai Coldplay, tuttavia, ci offre un indizio importante: il 24 novembre del 1919 si verificò un'eclissi solare "anulare" (ovvero con il diametro della Luna apparentemente inferiore a quello del Sole, che appare così agli osservatori come un anello luminosi), che fu visibile dal Messico e dal sud degli USA fino a quasi la costa atlantica dell'Africa equatoriale.

Ricordata per la sua particolare durata - oltre undici ore e mezza, tra le più lunghe di questo tipo registrate dal '600 a oggi - l'eclisse evocata nella data si collega direttamente al logo con il quale i Coldplay stanno "marchiando" la loro presenza online e sui social: